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"معلومات الوزراء" ينشر توقعات "فيتش" لمعدل النمو في مصر

11:00 م الثلاثاء 17 نوفمبر 2020
"معلومات الوزراء" ينشر توقعات "فيتش" لمعدل النمو في مصر

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء (إنفوجرافيك) تناول توقعات مؤسسة (فيتش) بإيجابية واستقرار الاقتصاد المصري حيث توقع تقرير "المخاطر في مصر" تحقيق مصر نموًّا بمعدل 2ر3% في 2020 و6ر5% في 2021.

كما توقع التقرير وصول قيمة الجنيه مقابل الدولار في نهاية 2020 إلى 75ر15 جنيه، وفقا للتقرير فقد أرجعت فيتش جودة أداء الاقتصاد المصري إلى جهود الحكومة خاصة في مجالي التشييد والبناء وتكنولوجيا الاتصالات.

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مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مجلس الوزراء معدل النمو في مصر مؤسسة فيتش

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