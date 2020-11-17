حسين زين يشارك في اجتماع اتحاد إذاعات الدول العربية

شارك حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ونائب رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية، اليوم الثلاثاء، في الاجتماع الذي عقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمناقشة أنشطة الاتحاد وبرامجة والوقوف على ما تم إنجازه، والعمل على تضافر الجهود والتنسيق المتواصل لتحقيق أهداف الاتحاد.

تم خلال الاجتماع موافقة الأعضاء على مد فترة رئاسه الاتحاد ولجانه المختلفه بنفس التشكيل السابق، نظرا لما قاموا به من مجهودات كبيرة خلال الفترة الماضية أسهمت في إنجاز الكثير من الأعمال والأهداف.

كما وجه الاجتماع التحية والتقدير لما بذلته هيئات إعلام الدول الأعضاء من جهود كبيرة لمواجهة جائحة كورونا من خلال توعية المواطنين بكيفية الوقاية من المرض وتسليط الضوء على القرارات والإجراءات الاحترازية والوقائية.

و في كلمته التي ألقاها بالاجتماع أكد حسين زين على أهمية تضافر كافة الجهود والمساعي للتصدي لكافه التحديات من خلال الدور الحيوي الذي يلعبه الإعلام في حياة الشعوب والعمل على التنسيق المتواصل والتعاون الوثيق بين أعضاء الاتحاد في مواجهة جائحة كورونا للحد من الأثار والتبعات السلبية لانتشار الفيروس.

وأضاف «زين»، أن ما نمر به جميعاً يتطلب العمل على رفع مستوى الوعي والتصدي للأكاذيب والشائعات التي تُشكك في كافة الجهود المبذولة بشتى المجالات، مشيرا إلى أهمية اتاحة المعلومات بالتواصل المستمر مع وسائل الإعلام لشرح القرارات والسياسات الحكومية بوضوح وبطريقة استباقية تقطع المجال أمام انتشار الشائعات من الجهات المعادية.

وأكد «زين» على ضروري المتابعة المستمرة من كافه لجان الاتحاد والتنسيق والتواصل بما يسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف الاتحاد المرجوه حول مختلف الأنشطة والبرامج، كما أن هناك ضرورة لتفعيل التعاون في التبادل البرامجي والمعلومات، وتكثيف التعاون في مجال التدريب الذي هو أساس أي عمل ناجح ومتميز.