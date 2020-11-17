شركة "إير كايرو" تسير خطا جديدا بين شرم الشيخ وطشقند بأوزبكستان

كتب - محمد عبيد:​

أعلن حسين شريف، رئيس شركة "إير كايرو"، تسيير أولى رحلات الشركة المنتظمة بين شرم الشيخ وطشقند بأوزبكستان يوم الأربعاء 25 نوفمبر الحالي، ضمن خطتها المستقبلية لتسيير 4 رحلات أسبوعيا بين شرم الشيخ والقاهرة، وطشقند اعتبارا من أبريل 2021 بالإضافة إلى الرحلات العارضة بين شرم الشيخ وسمرقند بأوزبكستان والمزمع انطلاقها في نهاية ديسمبر من العام الحالي.

وقال شريف، في بيان اليوم الثلاثاء، إن الشركة وضعت الترتيبات اللازمة مع موردي الخدمات الأرضية والفنية لرحلات الشركة، كما عيَّنت شركة ATMC وكيلا عاما للمبيعات بأوزبكستان لتدعيم حركة السفر من أوزبكستان إلى المدن والمطارات الداخلية بجمهورية مصر العربية والمدن والعواصم الإفريقية والأوروبية عبر المطارات المصرية مستغلين اتفاق المشاركة بالرمز المبرم بين مصر للطيران و"إيركايرو"، الذي يتيح تكامل شبكتي إير كايرو ومصر للطيران.

يأتي هذا في إطار توجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدني بضرورة فتح أسواق غير تقليدية والاستحواذ على حصة من حركة السفر الصادرة منها بهدف تعظيم الاستفادة من موقع المطارات المصرية المتميز بين القارات الثلاث وشبكة خطوط الناقلات الجوية المصرية والعالمية العاملة منها بما يضيف شرائح سوقية وحركة سفر جديدة إلى تلك المتعارف عليها الأمر، والذي سيسهم في تمنية موارد الدولة المصرية.