حدث في 8 ساعات| سحب عبوات مغشوشة من مطهر شهير.. وهؤلاء يفقدون حصانة البرلمان

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، اليوم الثلاثاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية أبرزها، مواصلة مؤشر التعافي من فيروس كورونا بمصر انخفاضه من جديد ليصل إلى 91.1%، وإعلان حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أن مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا، سوف يتم بثها على إحدى القنوات المفتوحة.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي: