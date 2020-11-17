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حدث في 8 ساعات| سحب عبوات مغشوشة من مطهر شهير.. وهؤلاء يفقدون حصانة البرلمان

06:51 م الثلاثاء 17 نوفمبر 2020
حدث في 8 ساعات| سحب عبوات مغشوشة من مطهر شهير.. وهؤلاء يفقدون حصانة البرلمان

السيسي في اختبارات الكلية الحربية

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، اليوم الثلاثاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية أبرزها، مواصلة مؤشر التعافي من فيروس كورونا بمصر انخفاضه من جديد ليصل إلى 91.1%، وإعلان حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أن مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا، سوف يتم بثها على إحدى القنوات المفتوحة.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

السيسي اختبارات الكلية الحربية حصانة البرلمان القوات المسلحة

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