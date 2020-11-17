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​"المنيرة العام" يحتفل باليوم العالمي للطفل المبتسر

05:51 م الثلاثاء 17 نوفمبر 2020
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كتب - أحمد جمعة:

احتفل مستشفى المنيرة العام بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، باليوم العالمي للطفل المبتسر.

يعد قسم الأطفال وحديثي الولادة والمبتسرين بمستشفى المنيرة العام من أوائل أقسام الحضانات في مستشفيات وزارة الصحة، وتم انشاؤه عام ١٩٩٢.

وقالت الدكتورة منال فاروق، رئيس قسم المبتسرين والحضانات، إن القسم يحتوي على ١٨ حضانة ومجهز على أعلى مستوى ويضم ١٠ أجهزة تنفس صناعي، و١٠ أجهزة سيباب و٢٠ علاجا ضوئياً لحالات ارتفاع الصفرا، لافتة إلى وجود عدد من مضخات المحاليل وأجهزة قياس علامات حيوية وجهاز غازات بالدم.

حضر الفعاليات الدكتور كريم سلام مدير المستشفى وفريق الإدارة المعاون له، والدكتورة عزة مديرة منطقة السيدة زينب وعدد من الأطباء بمستشفى الجلاء التعليمى، وأطباء القسم وهيئة التمريض.

وأكدت فاروق أن المستشفى احتفل باليوم العالمي للطفل المبتسر، للسنة الثانية على التوالى، وتضمن نبذة عن اليوم ونشاط القسم وعدد حالات الاطفال المبتسرين التي تم حجزها بالحضانات سنة ٢٠٢٠، مع إلقاء ٣ محاضرات علمية.

من جانبه، قال الدكتور كريم سلام مدير المستشفى: "نعمل على تطوير جميع الخدمات الطبية المقدمة لمصلحة المرضى، كما تعمل الإدارة على تطوير الأقسام الداخلية وإدخال كافة الخدمات الطبية".

وقالت الدكتورة إيمان السيد نائب مدير المستشفى، إن الإدارة تعمل على تقديم كافة الخدمات الطبية واستحداث عدد من الخدمات في الوقت الحالي لخدمة أهالي القاهرة.

من جانبه، قدم الدكتور محمد شوقي رئيس قطاع الصحة بالقاهرة، الشكر لجميع الفريق الطبي بالمستشفى على ما يبذلونه من تفانا في العمل وعلى ما قدموه في أزمة الوباء العالمي كورونا.

الدكتور كريم سلام مستشفى المنيرة العام اليوم العالمي للطفل المبتسر

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