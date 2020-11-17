بدءًا من نوفمبر الجاري.. "طيران الإمارات" تشغل أكبر طائرة في العالم يوميًّا إلى القاهرة

كتب- محمد عبيد:

قالت شركة "طيران الإمارات" في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إنها ستبدأ تسيير رحلات يومية على أكبر طائرة في العالم من طراز A380، من وإلى القاهرة ودبي، اعتبارًا من نوفمبر الجاري؛ ليرتفع عدد الرحلات التي تقوم بها الناقلة إلى القاهرة إلى 23 رحلة.

وأضافت الشركة أن إضافة طائرة A380 إلى جدول الرحلات إلى القاهرة تأتي كاستجابة للزيادة في طلب الركاب؛ حيث تواصل "طيران الإمارات" دعم السوق المصرية بالرحلات التجارية ورحلات الشحن، كما تستعد لافتتاح صالة مطار القاهرة الدولي للركاب المميزين خلال الشهر الجاري.

ومن جانبه، قال إبراهيم غانم، المدير الإقليمي لطيران الإمارات: لاحظنا مؤشرات كثيرة على تزايد الطلب في السوق المصرية، ولمساعدة المزيد من الركاب على الوصول إلى وجهاتهم قُمنا بإضافة المزيد من الرحلات.