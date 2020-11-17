وزير الزراعة: إزالة فورية لأي أعمال تشوين مواد بناء بالأراضي الزراعية

كتب- أحمد مسعد:

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه طالب بتقرير إنجازات شهري لكل مديري مديريات الزراعة على مستوى الجمهورية، يتضمن ما تم إنجازه في الملفات المهمة التي تسعى الوزارة حاليًّا لتحقيقها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقده وزير الزراعة، اليوم الثلاثاء، مع مديري مديريات الزراعة بالمحافظات، عبر الفيديو كونفرانس، بحضور د.عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة.

وأضاف القصير أن من ضمن هذه الملفات تحديث منظومة الري التي تلقى اهتمامًا كبيرًا من القيادة السياسية، مشيرًا إلى بروتوكول التعاون مع البنك الزراعي لتوفير القروض الميسرة بفائدة 5% للمزارعين بضمان وزارة المالية؛ لتسهيل الإجراءات، وأيضًا تكليفات الرئيس بتطوير مراكز تجميع الألبان من أجل توفير منتجات ألبان للمواطنين صحية وبجودة عالية.

وشدد وزير الزراعة على ضرورة متابعة زراعة محصول القمح والالتزام بالخريطة التصنيفية للمحصول والتقاوي المنتقاة؛ لتحقيق أعلى إنتاجية والارتفاع بمتوسط إنتاج الفدان من 18 إلى 20 إردبًا.

ووجه القصير بمتابعة أسعار السلع الزراعية في كل محافظة وأيضًا التفاعل مع مشكلات الفلاحين وسرعة حلها وتوفير أسمدة المحاصيل الشتوية وتكثيف حملات الرقابة على سوق المبيدات والتقاوي والأسمدة.

وطالب وزير الزراعة أيضًا بسرعة الانتهاء من حصر كل الأصول غير المستغلة المملوكة للوزارة بالمحافظات، للعمل على رفع كفاءتها وحسن استغلالها، مؤكدًا أن التعديات على الأراضي الزراعية ممنوعة تمامًا والتصدي بالإزالة الفورية لأي أعمال تشوين لمواد البناء.

وأكد القصير الاهتمام بالميكنة الزراعية والتسوية بالليزر ومتابعة تسليم كارت الفلاح، وحثّ المزارعين على الإسراع في استلام الكارت الذكي للاستفادة بالدعم الذي تقدمه الدولة.