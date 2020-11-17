وزير الزراعة يطلب تقديم تقرير شهري من مديري المديريات حول نسبة الإنجاز

القاهرة- (أ ش أ):

طلب السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقديم تقرير إنجازات شهري من كل مديري مديريات الزراعة على مستوى الجمهورية، يتضمن ما تم إنجازه في الملفات المهمة التي تسعى الوزارة حاليا لتحقيقها، منها تحديث منظومة الري، والتي تلقى اهتماما كبيرا من القيادة السياسية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقده القصير، اليوم الثلاثاء، مع مديري مديريات الزراعة بالمحافظات عبر تقنية الفيديو كونفرنس، بحضور الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بالوزارة.

وأشار وزير الزراعة، إلى بروتوكول التعاون مع البنك الزراعي لتوفير القروض الميسرة بفائدة 5% للمزارعين بضمان وزارة المالية لتسهيل الإجراءات، وأيضا تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير مراكز تجميع الألبان من أجل توفير منتجات ألبان للمواطنين صحية بجودة عالية.

وشدد القصير على ضرورة متابعة زراعة محصول القمح والالتزام بالخريطة التصنيفية للمحصول والتقاوي المنتقاة لتحقيق أعلى إنتاجية، والارتفاع بمتوسط إنتاج الفدان من 18 إلى 20 أردبا، كما وجه بمتابعة أسعار السلع الزراعية في كل محافظة، وأيضا التفاعل مع مشاكل الفلاحين وسرعة حلها وتوفير أسمدة المحاصيل الشتوية وتكثيف حملات الرقابة على سوق المبيدات والتقاوي والأسمدة.

كما طالب بسرعة الانتهاء من حصر كافة الأصول غير المستغلة المملوكة للوزارة بالمحافظات للعمل على رفع كفاءتها وحسن استغلالها، مؤكدا أن التعديات على الأراضي الزراعية ممنوع تماما والتصدي يتم بالإزالة الفورية لأي أعمال تشوين لمواد البناء.

وأكد أيضا الاهتمام بالميكنة الزراعية والتسوية بالليزر ومتابعة تسليم كارت الفلاح، وحث المزارعين على الإسراع في استلام الكارت الذكي للاستفادة بالدعم الذي تقدمة الدولة.