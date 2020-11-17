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هاني سري الدين: لجنة صياغة لائحة "الشيوخ" لم تتطرق إلى بدلات الأعضاء لهذا السبب

03:35 م الثلاثاء 17 نوفمبر 2020
هاني سري الدين: لجنة صياغة لائحة "الشيوخ" لم تتطرق إلى بدلات الأعضاء لهذا السبب

مجلس الشيوخ

مصراوي

قال النائب هاني سري الدين، عضو مجلس الشيوخ وعضو لجنة صياغة اللائحة الداخلية للمجلس، إن اللجنة لم تتطرق في اجتماعاتها إلى اختصاصات التشريع؛ حيث إنه لا خلاف حولها، نظرًا لتحديد القانون واختصاص مجلس النواب بهذا الأمر، وكذلك مسألة أخذ رأي مجلس الشيوخ في القوانين المقترحة.

وأضاف سري الدين، خلال حديث له اليوم الثلاثاء، أن مجلس الوزراء حدد اختصاصات المجلس المتمثلة في اقتراح قوانين جديدة؛ فهذه مسألة تدخل ضمن اختصاصات مجلس الشيوخ، لكن سلطة التشريع مقصورة على مجلس النواب.

وأشار عضو لجنة صياغة اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ إلى أن المهام المنصوص عليها في الدستور الموكلة لمجلس الشيوخ تتضمن دعم الديمقراطية والحريات والمقومات الأساسية الاقتصادية والثقافية، وبالتالي فإن المجلس له حق إبداء الرأي في هذه الأمور أيضًا المنصوص عليها في باب 3 بالدستور.

وأشار سري الدين إلى أن اللائحة تنظم كيفية ممارسة اختصاصات اللجان والمناقشات العامة وطلبات الاستماع والمناقشات المشتركة مع الحكومة، مضيفًا أن اللائحة تتضمن 306 مواد، وقد يحدث جمع أو لتصل إلى 204 مواد، لافتًا إلى أن بدلات أعضاء مجلس الشيوخ لم نتطرق إليها؛ حيث إنها منصوص عليها في الدستور.

مجلس الشيوخ هاني سري الدين مجلس الوزراء مجلس النواب

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