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حوار.. "فايزر" تكشف موعد توفير لقاحها المضاد لكورونا

03:16 م الثلاثاء 17 نوفمبر 2020
حوار.. "فايزر" تكشف موعد توفير لقاحها المضاد لكورونا

شركة فايزر العالمية

كتب - طارق عبد العزيز وياسمين سليم:

كشفت شركة فايزر العالمية، أنه في حال نجحت التجارب السريرية الخاصة باللقاح المرشح، وتم ترخيصه من قبل الهيئات التنظيمية، فإنها تتوقع أن يتم توفير 50 مليون جرعة بنهاية 2020، ونحو 1.3 مليار جرعة بنهاية 2021.

وأشارت الشركة في حوارها لـ"الكونسلتو" أحد مواقع مؤسسة أونا للصحافة والإعلام التي تضم (مصراوي ويلا كورة والكونسلتو، وشفت) من خلال ليزا أونيل، مديرة الإعلام لمنطقة أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، إلى أن تخصيص الجرعات للسكان المناسبين داخل البلد هو قرار تتخذه الحكومات المحلية، بناءً على إرشادات السلطة الصحية هناك، ولكنها تعتقد أنه يجب إعطاء الأولوية للعاملين في مجال الرعاية الصحية والأفراد الذين يعانون من نقص المناعة ودور رعاية المسنين ومسئولي السلامة العامة، بما يتفق مع إرشادات الصحة العامة العالمية.

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شركة فايزر العالمية لقاح فيروس كورونا فيروس كورونا

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