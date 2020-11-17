مرتضى و65 نائبا يفقدون الحصانة.. من الخاسرون بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب؟

كتب- محمد سامي:

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات نتائج المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، والتي أسفرت عن فوز القائمة الوطنية بقطاعَي القاهرة وشرق الدلتا، كما أسفرت عن حسم 41 مقعدًا فرديًّا؛ أبرزها في القاهرة والقليوبية.

وأبرزت النتائج خسارة 66 نائبًا حاليًّا في الجولة الأولى للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، وجاءت الأسماء كالآتي:

محافظة القاهرة (15 عضوًا)

النائب محمد أبو حامد- دائرة عابدين

اللواء تامر الشهاوي- دائرة مدينة نصر

اللواء حمدي بخيت- دائرة مدينة نصر

اللواء مدحت الشريف- دائرة مصر الجديدة ومدينة نصر

اللواء علي الدمرداش- دائرة المطرية بالقاهرة

عاطف مخاليف- دائرة المطرية بالقاهرة

النائب عبد الحميد الشيخ- دائرة حلوان

حمدي عبد الوهاب- دائرة حلوان بالقاهرة

دينا عبد العزيز- دائرة حلوان

رضا البلتاجي- دائرة حلوان

إسماعيل نصر الدين- دائرة حلوان

شرين فراج- دائرة التجمع الخامس

خالد عبد العزيز شعبان- دائرة حدائق القبة

منى جاب الله- دائرة الجمالية

عمرو الجوهري- دائرة الساحل

محافظة الدقهلية (11 عضوًا)

مرتضى منصور- دائرة ميت غمر

اللواء أسامة راضي- ميت غمر

اللواء محمد أسامة أبو المجد- دائرة دكرنس

إيهاب السلاب- دائرة دكرنس

أحمد الخشب- بدائرة أجا

محمد العتماني- دائرة المنزلة

السيد حجازي- دائرة المنصورة

اللواء محمد عقل- دائرة مركز المنصورة

اللواء خالد حماد- دائرة مركز المنصورة

آمال طرابية- دائرة منية النصر

محمد نجاح شوري- دائرة طلخا

محافظة القليوبية (8 أعضاء)

الدكتور صلاح حسب الله- دائرة شبرا الخيمة

نضال السعيد- دائرة شبرا الخيمة

ثريا الشيخ- شبرا الخيمة

جمال كوش- دائرة بنها

رضوان الزياتي- دائرة الخانكة

عبد العزيز الصفتي- دائرة شبين القناطر

رشاد شكري- دائرة طوخ

حسين عشماوي- دائرة قليوب

محافظة الشرقية (8 أعضاء)

فايز أبو خضرة- دائرة بلبيس بالشرقية

محمد كلوب- دائرة فاقوس الشرقية

محمد حلمي- دائرة فاقوس الشرقية

سحر عتمان- دائرة مشتول السوق ومنيا القمح

نوسيلة أبو العمرو- دائرة فاقوس

أسامة أبو المجد- دائرة ههيا

اللواء حسن السيد- دائرة الزقازيق

خالد العراقي- دائرة الزقازيق

محافظة المنوفية (7 أعضاء)

عبدالحميد الشيخ- تلا

نبيل شاهين- منوف

أسامة شرشر- سرس الليان

ماجد أبو الخير- شبين الكوم

أحمد رفعت- قويسنا

أحمد مدين- شبين الكوم

هشام عبد الواحد- قويسنا وبركة السبع

محافظة الغربية (5 أعضاء)

محمود شحاتة- دائرة أول المحلة الكبرى

جلال عوارة- دائرة أول طنطا

عبد المنعم العليمي- دائرة أول طنطا

خالد مصباح- دائرة قطور

محمد الشورى- دائرة سمنود

محافظة كفر الشيح (4 أعضاء)

اللواء شكري الجندي- دائرة سيدي سالم

فتحي الشرقاوي- دائرة دسوق

بدير عبد العزيز- دائرة كفر الشيخ

عمر دوير- دائرة كفر الشيخ

محافظة الإسماعلية (عضوان)

اللواء أشرف عمارة- دائرة ثان

العقيد أحمد شعيب- دائرة القصاصين

السويس (عضوان)

طلعت خليل- السويس

عبد الحميد كمال- السويس

دمياط (نائبان)

محمد الشهاوي- دائرة كفر سعد بدمياط

غادة صقر- دائرة دمياط

محافظة بورسعيد

رانيا السادات

شمال سيناء

حسام شاهين