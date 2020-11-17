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مدير مؤسسة ساويرس تكشف تفاصيل بروتوكول التعاون مع "التضامن" لدعم الطفولة المبكرة

01:10 م الثلاثاء 17 نوفمبر 2020
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تصوير- هاني رجب:

قالت نورا سليم، المدير التنفيذي لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية: لقد اهتمت مؤسسة ساويرس بجميع مراحل التعليم، من خلال تقديم منح دراسية كثيرة للمتفوقين؛ في مختلف الأعوام الدراسية.

كانت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، شهدت، اليوم الثلاثاء، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية؛ لدعم أنشطة الطفولة المبكرة.

وأضافت سليم: اليوم، ومن خلال بروتوكول التعاون مع وزارة التضامن، نركز على محور مهم؛ وهو التعليم المبكر، بعد أن بات الاهتمام به أمرًا عالميًّا، خصوصًا في الألف يوم الأولى من عمر الطفل، سواء في التغذية السليمة للأطفال أو تنمية مهاراتهم أو التمكين الاقتصادي للمرأة أو تدريب العاملين.. وغيرها من الأمور التي نسعى لتحقيقها من خلال البروتوكول.

وأضافت المدير التنفيذي لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية: بروتوكول التعاون الذي نوقعه اليوم، طويل المدى وتصل مدته إلى 5 سنوات، ويشمل 350 حضانة.

وتابعت سليم: نهتم بالتنمية الشاملة منذ 2001، ولدينا العديد من المنح الدراسية، وقد وجدنا للتعليم في المراحل الأولى أهمية كبرى، ولذا سنوجه له أكبر اهتمام وأكبر دعم خلال الفترة المقبلة، مشيرةً إلى أن الأمر مرتبط بتنمية المهارات والتمكين الاقتصادي للمرأة، قائلةً: من خلال الاهتمام بالتعليم المبكر نستطيع تنمية المجتمع بشكل شامل.

أما ميس أبو حجاب مدير قطاع التعليم والمنح الدراسية بمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، فقالت: إن الاهتمام بالطفولة المبكرة بدأ منذ عام 2018، وبدأ الاهتمام بهذه المرحلة عالميًّا لمنع التسرب من التعليم خلال المراحل التعليمية التالية.

وأضافت أبو حجاج: قطاع التعليم في المؤسسة ركز على تدريب المعلمين والكوادر، وكلها عملية متصلة، وفي شهر أغسطس قُمنا بدراسة حول العائد الاستثماري لمشروعاتنا التنموية، وقد ركزنا على بحث لأحد العلماء الفائزين بجائزة نوبل، أكد خلاله أن أعلى نسبة عائد اجتماعي هي في مراحل التعليم الأولى قبل الابتدائية، واليوم نبدأ أولى خطوات الاهتمام بالتعليم المبكر.​

نورا سليم منح دراسية مؤسسة ساويرس للتنمية وزارة التضامن الاجتماعي

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