"هيئة الدواء": سحب عبوات مغشوشة من أشهر مطهر بالسوق المصري

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كتب - أحمد جمعة:

أعلنت هيئة الدواء المصرية، سحب عبوات مغشوشة من مستحضر "Betadine Antiseptic Solution 120 ml" ويستخدم كمطهر، بأرقام تشغيلات "P9809021" ، "P0909005".

وأشارت الهيئة في بيان اليوم الثلاثاء، إلى أن العبوات الأصلية لهذا المستحضر من إنتاج شركة النيل لصالح Mundipharma، وأن سحب المستحضر تم بناء على طلب مقدم من الشركة المنتجة.

وأوضح الدكتور علي الغمراوي، المتحدث باسم هيئة الدواء المصرية، أن منشور الهيئة رقم "21" لسنة 2020 "غش تجاري"، وجه مديريات الشئون الصحية بالمحافظات بسرعة ضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية من المستحضر بعد اتخاذ كافة الإجراءات المخزنية بالوحدات الحكومية.

ولفت إلى أنه يمكن التفرقة بين العبوات الأصلية والعبوات المغشوشة عبر عدة أمور من بينها أنه في العبوات الأصلية لا يوجد أسفل العبوة الداخلية خط لحام بارز، ويوجد أسفل العبوة الداخلية حرف p كبير، كما أن غطاء العبوة الداخلية أبيض مطفي، إلى جانب أن علامة الإكس (الضمادة) على العبوة الداخلية باللون الأصفر فقط.

وشدد على أن هيئة الدواء ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد من يخالف تلك التعليمات بعد انقضاء المدة المحددة لسحب المستحضر، وأن التفتيش الصيدلي سيقوم بمتابعة الصيدليات وشركات التوزيع والمخازن للتأكد من ضبط وتحريز هذه الكميات والأصناف وإعدامها حفاظاً على صحة المواطنين.

يأتي ذلك في إطار سعي هيئة الدواء المصرية إلى تعزيز مفاهيم الحفاظ على فاعلية وجودة ومأمونية الدواء، كذلك إحكام نظم الرقابة والمتابعة، وضبط سوق الدواء المحلي.​