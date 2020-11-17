مسؤلو الإسكان يتفقدون مشروعات موقع ١١٨٥ عمارة بحدائق أكتوبر

كتب- محمد عبدالناصر:

تقد المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، المشروعات الجارى تنفيذها بموقع ١١٨٥ عمارة" إسكان اجتماعى" بمدينة حدائق أكتوبر، يرافقه المهندس أشرف فتحي، رئيس جهاز المدينة، ومسئولو الجهاز.

واستهل المهندس كمال بهجات، جولته بموقع ١١٨٥ عمارة "إسكان اجتماعى"، بتفقد مدخل المشروع وأعمال الانتهاء من محطة الرفع الخاصة به والكوبري العلوي، وأعمال الطرق التي تخدم المشروع، بالإضافة لأعمال النظافة العامة للطرق، حيث تم إسناد أعمال النظافة العامة لشركة متخصصة بدأت عملها، وجارٍ رفع جميع المخلفات بالمشروع، مع التشديد على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين ممن يلقون بمخلفات الوحدات السكنية في اللاند سكيب للموقع والمناطق العامة.

كما تفقد بهجات، مركز الشباب بالمشروع، واستمع لشرح مفصل من رئيس الجهاز عن المركز، والذي بلغت نسبة الإنجاز به مراحل متقدمة.

وفى سياق متصل، أوضح رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، أن موقع ١١٨٥ عمارة يقع علي مساحة 13000م2، ويحتوي علي حمام سباحة ومبنى اجتماعي وملاعب كرة قدم، والعديد من أماكن الترفيه، فضلاً عن عدد ٤ مدارس ومركز طبي وحضانات ووحدة صحية وقسم شرطة والعديد من مباني الخدمات بالمشروع.

وأكد المهندس أشرف فتحى، أنه تم الانتهاء من جميع الأعمال الخاصة بالزراعة واللاند سكيب المتبقية بالمناطق التي تم تسليم وحدات سكنية بها للمواطنين، مطالبا بعدم الانسياق وراء عدد ممن يحاولون تشويه صورة المشروع، من السماسرة أو بعض من لهم أجندات خاصة.

وأشار إلى أن جهاز المدينة يفتح أبوابه دائما للمواطنين الراغبين في حل أي مشكلة قد تواجههم قبل أو أثناء أو بعد التسليم، مع المتابعة معهم لحل أي مشكلات طارئة بشكل عاجل.