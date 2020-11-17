أكثر الكلمات إنتشاراً

مصر وتوجو الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة البحث عن أكثم

مسؤلو الإسكان يتفقدون مشروعات موقع ١١٨٥ عمارة بحدائق أكتوبر

12:31 م الثلاثاء 17 نوفمبر 2020
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة

كتب- محمد عبدالناصر:

تقد المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، المشروعات الجارى تنفيذها بموقع ١١٨٥ عمارة" إسكان اجتماعى" بمدينة حدائق أكتوبر، يرافقه المهندس أشرف فتحي، رئيس جهاز المدينة، ومسئولو الجهاز.

واستهل المهندس كمال بهجات، جولته بموقع ١١٨٥ عمارة "إسكان اجتماعى"، بتفقد مدخل المشروع وأعمال الانتهاء من محطة الرفع الخاصة به والكوبري العلوي، وأعمال الطرق التي تخدم المشروع، بالإضافة لأعمال النظافة العامة للطرق، حيث تم إسناد أعمال النظافة العامة لشركة متخصصة بدأت عملها، وجارٍ رفع جميع المخلفات بالمشروع، مع التشديد على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين ممن يلقون بمخلفات الوحدات السكنية في اللاند سكيب للموقع والمناطق العامة.

كما تفقد بهجات، مركز الشباب بالمشروع، واستمع لشرح مفصل من رئيس الجهاز عن المركز، والذي بلغت نسبة الإنجاز به مراحل متقدمة.

وفى سياق متصل، أوضح رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، أن موقع ١١٨٥ عمارة يقع علي مساحة 13000م2، ويحتوي علي حمام سباحة ومبنى اجتماعي وملاعب كرة قدم، والعديد من أماكن الترفيه، فضلاً عن عدد ٤ مدارس ومركز طبي وحضانات ووحدة صحية وقسم شرطة والعديد من مباني الخدمات بالمشروع.

وأكد المهندس أشرف فتحى، أنه تم الانتهاء من جميع الأعمال الخاصة بالزراعة واللاند سكيب المتبقية بالمناطق التي تم تسليم وحدات سكنية بها للمواطنين، مطالبا بعدم الانسياق وراء عدد ممن يحاولون تشويه صورة المشروع، من السماسرة أو بعض من لهم أجندات خاصة.

وأشار إلى أن جهاز المدينة يفتح أبوابه دائما للمواطنين الراغبين في حل أي مشكلة قد تواجههم قبل أو أثناء أو بعد التسليم، مع المتابعة معهم لحل أي مشكلات طارئة بشكل عاجل.

حدائق أكتوبر المهندس كمال بهجات المجتمعات العمرانية

الخبر التالى:

"البيئة": إنشاء محطتين للرصد اللحظي لملوثات الهواء بالإسكندرية ودمياط الجديدة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 111009

    عدد المصابين

  • 101179

    عدد المتعافين

  • 6465

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 54972303

    عدد المصابين

  • 38241983

    عدد المتعافين

  • 1326791

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بيانات رسمية لكورونا في مصر: مؤشر التعافي يواصل الهبوط.. والوفيات 5.8%

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا