بعد نشوب حريق بها.. "القوى العاملة": اتفاقية عمل تحفظ حقوق 135 عاملًا بإحدى الشركات

كتب- يوسف عفيفي:

قالت وزارة القوى العاملة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إنه بالاشتراك مع النقابة العامة للعاملين بالكيماويات، وإدارة شركة "إكسبريس إنترناشيونال"، واللجنة النقابية بالشركة، تم إبرام اتفاقية عمل جماعية تحفظ حقوق 135 عاملًا بعد نشوب حريق بالشركة.

ونوه محمد سعفان، وزير القوى العاملة، بأن الاتفاقية نصت على صرف مستحقات العاملين بالشركة لمدة عام ميلادي بحد أقصي يبدأ من تاريخ نشوب الحريق وينتهي في 23 أبريل 2021، وحتى إصلاح التلفيات وإعادة تشغيل المصنع بكامل طاقته الإنتاجية، وفقًا لثلاث شرائح.

وأوضح وزير القوى العاملة، أن الشرائح تمثلت في الآتي: الشريحة الأولى، الراتب الأقل من 3000 جنيه، يتم صرف نسبة 75% من قيمة الراتب الشهري. والثانية، الراتب من 3001 إلى 5000 جنيه، يتم صرف نسبة 55% من قيمة الراتب. والثالثة، الراتب من 5001 جنيه فأكثر، يتم صرف نسبة 50% من قيمة الراتب الشهري.

وأشار "سعفان"، إلى أنه فور استئناف العمل بأي قسم من أقسام المصنع بالكامل، يتم صرف أجور العمال كاملة حتى إن كان في ظل سريان الاتفاقية.

وقَّع الاتفاقية عن الشركة سمير فاروق نجيب بصفته المدير المالي، وعبد السميع سيد عبد الرازق بصفته مدير إدارة الموارد البشرية للشركة، وعن النقابة الكيميائي عماد حمدي، بصفته رئيس النقابة العامة، وكل من جلال فرجاني سامي، وسلمان محمود عبد اللطيف، ممثلي العاملين بالشركة.

وقدم الوزير الشكر إلى طرفي الاتفاقية، الشركة والنقابة العامة، على استجابتهما لجهود التسوية الودية، وتفعيل دور المفاوضة الجماعية والحوار الهادف والبنّاء؛ مما يعود بالنفع على كل منهما.

يُذكر أن حريقًا نشب في الشركة والتهمت النيران كامل خط الإنتاج وجزءًا من مستلزمات الإنتاج والمنتج تام الصنع بالمخزن؛ الأمر الذي أدى إلى تدمير كامل خط الإنتاج ومن ثمَّ خسائر مادية كبيرة.