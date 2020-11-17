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أمين "الأطباء": 79 ألف عيادة خاصة في مصر

12:22 م الثلاثاء 17 نوفمبر 2020
أمين "الأطباء": 79 ألف عيادة خاصة في مصر

نقابة الأطباء

كتب - أحمد جمعة:

كشف الدكتور أسامة عبدالحي، أمين عام نقابة الأطباء، عن وجود 79 ألف عيادة خاصة موزعة على محافظات الجمهورية، وكلها مسجلة في الجهات الإدارية ووزارة الصحة.

جاء ذلك خلال استقبال نقيب المحامين رجائي عطية، أمس الاثنين، الدكتورة نجوى الشافعي وكيل نقابة الأطباء وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور أسامة عبد الحي أمين عام النقابة؛ لبحث القرار الصادر من محافظ بورسعيد بشأن العيادات ومكاتب المحامين الكائنة بعقارات سكنية، للتصالح عليها من سكني إلى إداري مقابل ما يزيد عن 1000 جنيه للمتر رغم كونها مسجلة لدى الجهات المعنية، إضافة إلى أن عدادات المرافق المختلفة الموصلة إليهم تجاري.

ونصح نقيب المحامين، بالطعن على القرار الصادر أمام مجلس الدولة، كما وجه نقيب محامي بورسعيد أحمد عبد النعيم بالتنسيق مع النقابات المهنية لمواجهة هذا القرار قانونيا.

وقال عطية إنه لم يسبق أن طلبت هذه الجهات لادارية من أصحاب العيادات تحويل المكان من سكنى لإداري ولكن في بعض المحافظات اشترطت لترخيص المراكز الصحية التحويل من سكني لإداري، وبالتالي لم يكن هناك خطأ من جانب الأطباء للتصالح عليه.

وأضاف أنه يمكن تطبيق شرط التحويل من سكنى لإداري على من يريد ترخيص عيادة جديدة وليس بأثر رجعي على العيادات القائمة منذ سنوات طويلة، علماً بأن ظروف الأطباء في مواجهة جائحة كورونا لا تتحمل زيادة أي أعباء إضافية عليهم.

نقابة الأطباء وزارة الصحة الدكتور أسامة عبدالحي

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