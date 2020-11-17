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"العربية للتصنيع" و"الدولية للخدمات البترولية" تتعاونان لتنفيذ مشروعات مشتركة

11:53 ص الثلاثاء 17 نوفمبر 2020
"العربية للتصنيع" و"الدولية للخدمات البترولية" تتعاونان لتنفيذ مشروعات مشتركة

جانب من التوقيع

كتب- محمد سامي:

قال الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إنه يتم تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، المهمة بتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة واستغلال القدرات التصنيعية الوطنية لتنفيذ المشروعات القومية التنموية.

جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون، اليوم الثلاثاء، بين "العربية للتصنيع" والشركة الدولية للخدمات البترولية والصناعية (IN COME).

وأوضح "التراس"، أنه تم الاتفاق على التعاون والتكامل لتنفيذ المشروعات القومية والأعمال الهندسية والإنشائية والبنية التحتية، بالاستفادة من المواد والمعدات التي تنتجها الهيئة العربية للتصنيع والمصانع والشركات التابعة لها، وفقًا لمعايير الجودة العالمية وبأسعار السوق التنافسية.

وذكر رئيس الهيئة العربية للتصنيع أنه اتفق على تشكيل لجنة مشتركة لدراسة تنفيذ المشروعات المستقبلية بمصر والدول الإفريقية والعربية، مؤكدًا أن هذا التعاون سوف يوفر العديد من فرص العمل للشباب من المهندسين والفنيين والتدريب واكتساب المهارات والخبرات الحديثة وفقًا للثورة الصناعية الرابعة.

ومن جانبه، أعرب عمرو شتا، الشريك التنفيذي للشركة الدولية للخدمات البترولية والصناعية، عن ثقته في نجاح هذا التعاون؛ لما تمتلكه الهيئة العربية للتصنيع من رؤية واستراتيجية واضحة لتنفيذ المشروعات التنموية القومية بالكفاءة المطلوبة وأعلى مستويات الجودة والسرعة في التنفيذ وتسليمها في التوقيتات المحددة.

عبدالمنعم التراس الهيئة العربية للتصنيع المشروعات القومية التنموية الشركة الدولية للخدمات البترولية

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