بيانات رسمية لكورونا في مصر: مؤشر التعافي يواصل الهبوط.. والوفيات 5.8%

كتب - أحمد جمعة:

واصل مؤشر التعافي من فيروس كورونا بمصر انخفاضه من جديد ليصل إلى 91.1% حتى اليوم الثلاثاء، بحسب البيانات الرسمية التي سجلتها وزارة الصحة والسكان، لحالات "كوفيد-19"، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له عند 93.8% مطلع أكتوبر الماضي.

كانت وزارة الصحة سجلت أمس إصابة 242 حالة جديدة بكورونا، و12 حالة وفاة، وتعافي 133 حالة؛ ليصبح إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر 111009 حالة من ضمنهم 101179 حالة تم شفاؤها، و6465 حالة وفاة.

وبالتزامن مع ذلك، استقر مؤشر الوفيات عند مستوى 5.8%، فيما استمر تأرجح عدد الحالات اليومية بين 10 إلى 20 حالة في المتوسط.

ولا يزال معدل الوفيات في مصر مرتفعا عن متوسط معدل الوفيات العالمي المُسجل لدى منظمة الصحة العالمية وهو 5.3%، وفق الدكتور أمجد الخولي، استشاري الأوبئة في المنظمة.

كانت وزيرة الصحة قالت إن محافظة الإسكندرية تأتي في المرتبة الأولى من حيث عدد إصابات فيروس كورونا، كما تأتي محافظة مطروح في المرتبة الرابعة، و65% من إصابات الفيروس في مصر ممن يجلسون في أماكن مغلقة وغير جيدة التهوية مع عدم تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

ووجهت وزيرة الصحة بتشديد الإجراءات الوقائية في أماكن التجمعات في المقاهي والمطاعم وأماكن الأنشطة المختلفة، مع غلق المنشأة التي لم تلتزم بتطبيق تلك الإجراءات لمدة 3 أيام ووضع لافتة توضح أن الإغلاق بسبب عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية، وذلك في إطار الحرص على الاهتمام بصحة المواطنين والالتزام بمواجهة فيروس كورونا المستجد وخفض معدل انتشار العدوى.