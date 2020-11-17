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تعرف على موعد مباراة مصر وتوجو والقنوات الناقلة​

11:02 ص الثلاثاء 17 نوفمبر 2020
تعرف على موعد مباراة مصر وتوجو والقنوات الناقلة​

المنتخب المصري

كتب- مصراوي:

تنطلق في السادسة من مساء اليوم، مباراة منتخب مصر مع نظيره منتخب توجو على ملعب دى كيجيه في توجو، وذلك في إطار تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية والتى تستضيفها دولة الكاميرون 2022.

ويحتل المنتخب المصري المركز الثاني في مجموعته برصيد 5 نقاط من 3 مباريات، خلف منتخب جُزُر القُمُر الذي يتصدر المجموعة برصيد 8 نقاط من 4 مباريات.

وتقوم مجموعة قنوات بي إن سبورتس- وهى صاحبة الحق في بث المباراة فضائيًا- بنقلها عبر قناة beIN Sports HD 7 من على الترددات التالية:

اسم القناة: Bein Sport HD 7 // القمر الصناعى: سهيل سات 1 25.5 شرق // التردد 11585 // الاستقطاب عمودى // معدل الترميز 30000 2/3 // التشفير اردويتو 2.

المنتخب المصري منتخب توجو مباراة مصر وتوجو

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