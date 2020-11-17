"التنمية المحلية": طلاء واجهات أكثر من 123 ألف مبنى.. وقطع فوري للمرافق عن الممتنعين

كتب- محمد نصار:

أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عن انتهاء المحافظات من طلاء 123 الفاً و469 مبنى وعمارة سكنية، مؤكداً على استمرار جهود المحافظات في طلاء واجهات المباني خاصة على الطرق الرئيسية ومداخل المدن.

وقال "شعراوي"، إن المباني التي تم طلاء واجهاتها ظهرت بشكل جمالي ساعد في تحسين الصورة البصرية وإحياء الهوية العمرانية بمناطق كثيرة بالمحافظات.

وأشار تقرير تلقاه الوزير عن جهود المحافظات لاستكمال أعمال طلاء المباني والعمارات السكنية، إلى انتهاء محافظة أسوان من طلاء 56 ألفاً و551 مبنى، والدقهلية 24 ألفاً و788 مبنى، والأقصر 5613 مبنى، والقاهرة 3468 مبنى، وبني سويف 3005 مبان، والشرقية 2473 مبنى.

وأكد اللواء محمود شعراوي، على عدم إدخال المرافق لأية عمارات سكنية أو منشآت لم يتم طلاء واجهاتها بالألوان التي تحددها كل محافظة، موضحاً أنه تم تحديد الألوان المناسبة لكل مدينة ومركز وحي في كل محافظة بما يتناسب مع الطابع المعماري لها وإظهارها بصورة حضارية وجمالية.

كما أشار اللواء شعراوي، إلى أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في مساعدة المواطنين في عملية التنفيذ بما يعمل على تنفيذ الهدف التي تسعى الدولة لتنفيذه وهو استعادة الشكل الجمالي للمدن المصرية، موجهاً الأجهزة التنفيذية في المحافظات بالاستفادة من التجارب الناجحة للمشاركات المجتمعية والجمعيات الأهلية في بعض المحافظات وتعميمها في محافظات أخرى.

وأضاف اللواء شعراوي، أن قانون البناء الموحد يلزم أصحاب العقارات بدهان وتشطيب واجهات العمارات السكنية قبل توصيل المرافق لها من قبل الأحياء والمدن موضحاً قيام المحافظات بوضع خطة تنفيذية تتضمن جدولاً زمنياً لقيام أصحاب المباني من الانتهاء من طلاء الواجهات الأربع لها على أن يتم اتخاذ إجراءات القطع الفوري للمرافق من كهرباء ومياه عن المباني التي لا ينتهي أصحابها من طلاء واجهاتها.​