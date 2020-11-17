من اليوم إلى الأحد المقبل.. الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار وشدتها

(مصراوي):

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، أماكن سقوط الأمطار وشدتها المتوقعة، على محافظات الجمهورية، من اليوم الثلاثاء، وحتى الأحد المقبل الموافق 22 نوفمبر الجاري.

الثلاثاء:

السواحل الشمالية

(أمطار خفيفة على بعض المناطق من الإسكندرية ومطروح ورشيد وبلطيم وبورسعيد والعريش ورفح).

شمال الوجه البحري

(أمطار خفيفة على بعض مناطق كفرالشيخ والبحيرة والدقهلية).

الأربعاء:

السواحل الشمالية

(أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق الإسكندرية ومطروح والسلوم).

شمال الوجه البحري

(أمطار خفيفة على بعض مناطق دمياط، وبورسعيد، والعريش).

الخميس:

السواحل الشمالية

(أمطار متوسطة إلى غزية على بعض مناطق من الإسكندرية ومطروح والسلوم ورشيد وبلطيم).

الوجه البحري

(أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق في كفرالشيخ والبحيرة والدقهلية والشرقية والمنوفية).

جنوب سلاسل البحر الأحمر

(أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق حلايب وشلاتين ورأس بنياس).

الجمعة:

السواحل الشمالية

(أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض مناطق الإسكندرية ومطروح والسلوم ورشيد وبلطيم وبورسعيد).

الوجه البحري

(أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق كفرالشيخ، والبحيرة والدقهلية والمنوفية والشرقية).

جنوب سلاسل البحر الأحمر

(أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق حلايب وشلاتين ورأس بنياس).

السبت:

السواحل الشمالية

(أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق الإسكندرية ومطروح والسلوم ورشيد وبلطيم وبورسعيد ورفح والعريش).

الأحد:

السواحل الشمالية

(أمطار خفيفة على بعض مناطق الإسكندرية ومطروح والسلوم ورشيد وبلطيم وبورسعيد ورفح والعريش).



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