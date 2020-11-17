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أول رد من "السياحة والآثار" على أزمة الوزير والصحفيين (بيان رسمي)

02:23 ص الثلاثاء 17 نوفمبر 2020
أول رد من "السياحة والآثار" على أزمة الوزير والصحفيين (بيان رسمي)

كشف أثري بسقارة

(مصراوي):

في أول تعليق رسمي لها على الأزمة التي نشبت بين الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، وصحفيوا ملف السياحة والآثار، أصدرت الوزارة في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بيانًا رسميًا بأول تعليق لها، على ما حدث أعربت خلاله عن احترامها وتقديرها الكاملين لمهنة الصحافة وكافة الصحفيين.

وجاء نص البيان كالتالي: "بمناسبة الكشف الأثري الكبير الذي تم الإعلان عنه يوم السبت الماضي بمنطقة آثار سقارة، وبحضور أكثر من 200 صحفي وإعلامي مصري ومراسل أجنبي، تؤكد وزارة السياحة والآثار احترامها وتقديرها الكاملين لمهنة الصحافة وكافة الصحفيين".

وأضاف البيان: "وإذ تعبر الوزارة عن حرصها الشديد على التعاون مع الصحفيين المختصين بملف الآثار، والذين لعبوا دورًا مهمًا خلال السنوات الماضية، في إبراز إنجازات الوزارة من افتتاحات واكتشافات أثرية عديدة بمختلف أنحاء الجمهورية، فإنها تؤكد أيضًا عزمها على الاستمرار في تقديم التعاون الوثيق معهم جميعًا، لتسهيل أداء عملهم وتوصيل الصورة الحقيقية لما يتم في مصر من جهود متواصلة في مجال الآثار، بما يليق بتاريخها العظيم، في إطار العمل المشترك والاحترام المتبادل".

وكان عدد من الصحفيين أصدروا بيانًا، أمس وأول أمس، قالوا فيه إنهم تعرضوا لمضايقات أثناء تغطية الكشف الأثري الأخير في منطقة سقارة.

خالد العاني وزير الآثار نقابة الصحفيين

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