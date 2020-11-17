​​"مباراة القرن".. توجيهات جديدة من "الوطنية للإعلام" بشأن مباراة الأهلي والزمالك

(مصراوي):

أصدرت نائلة فاروق رئيس التلفزيون، توجيهات جديدة لإدارة البرامج الرياضية برئاسة محمد إبراهيم الجوهري، في إطار مبادرة "لا للتعصب.. مصر أولًا" لنبذ التعصب قبل مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا المرتقب بين فريقي الأهلي والزمالك.

وشملت التوجيهات التي حصل "مصراوي" على نسخة منها، بث بروموهات وتنويهات بدء من الغد في إطار مضمون الحملة، تعمل على نبذ التعصب وأن تكون مصر أولًا، خاصة وأن البطولة مصرية 100%، على أن تُسمى تلك المباراة إعلاميًا بـ"مباراة القرن"، لأنها المرة الأولى في تاريخ القارة السمراء التي يكون الطرفان فيها من دولة واحدة.

وشددت فاروق على ضرورة أن يكون هناك اعتدال في البرامج، وأن يتم اعتماد شعارات مثل: "أهلاوي أو زملكاوي كلنا مصر"، و"يلا نشجع مصر"، و"البطولة مصرية 100%"، و"لا للتعصب.. مصر أولًا"، كما وظفت برامج "الكرة في أسبوع" و"التحكيم والفار" و"جمهور التانية" بالاعتدال والعمل على نبذ التعصب خلال الأسبوع السابق ليوم المباراة.

ووجّه حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، المسؤولين عن البرامج الرياضية التليفزيونية والإذاعية بالوطنية للإعلام ضرورة الالتزام بالحيادية والتوازن في المحتوى الإعلامي الرياضي الذي سيتناول نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم المقرر إقامته نهاية الشهر الجاري والمقرر إذاعته على البث الأرضي وسيكون طرفاه أكبر وأعرق الأندية المصرية الأهلي والزمالك، ونكن لهما كل التقدير والاحترام وننتهز الفرصة ونتوجه لهما بالتهنئة على الوصول للمباراة النهائية، وإسعاد جماهير الناديين ومحبي وعشاق كرة القدم المصرية، ورفع اسم مصر عاليًا في هذه البطولة المهمة، وأيًا كان الفائز فالبطولة مصرية وسيمثل مصر في بطولة كأس العالم للأندية.

وشدد زين على تجنب كافة أشكال التعصب الرياضي سواء في المحتوى أو في آراء ضيوف البرامج، لأن الفائز من الفريقين في النهاية سيحمل علم مصر وستكون البطولة مصرية.

وناشد زين زملاء العمل الإعلامي بتناول تلك المباراة بعيدًا عن التعصب والإثارة بين جماهير الناديين الكبيرين، وعدم بث روح الكراهية والالتزام بروح وأخلاق الرياضة وأن تسود روح المحبة والإخاء، وأن ننتهز تلك الفرصة لنقدم نموذجًا حضاريًا يليق بمصر والرياضة المصرية يحتذى به، وأن نتجنب إيه تجاوزات من جميع المشاركين في هذا الحدث الرياضي الكبير الذي يحمل اسم مصر وأن نظهر بصورة مشرفة أمام العالم. ​