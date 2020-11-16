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"المقاولون العرب" تنشر صورة لمبنى مجلس النواب في العاصمة الإدارية الجديدة

10:29 م الإثنين 16 نوفمبر 2020
"المقاولون العرب" تنشر صورة لمبنى مجلس النواب في العاصمة الإدارية الجديدة

مبنى مجلس النواب في العاصمة الإدارية الجديدة

(مصراوي):

نشرت الصفحة الرسمية لشركة المقاولون العرب، صورة لمبنى مجلس النواب في العاصمة الإدارية الجديدة، والذي تنفذه الشركة تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

يذكر أن رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، المهندس محسن صلاح، تفقد موقع مشروع مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، في حضور المهندس سيد فاروق النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة، والمهندس أحمد عباس عضو مجلس الإدارة، والمهندس خالد عيسى عضو مجلس تنفيذي الشركة، والمهندس محمود الشرنوبي رئيس قطاع الأعمال الكهروميكانيكية.

استمع رئيس الشركة إلى شرح حول الموقف التنفيذي لجميع بنود أعمال التشطيبات بالمبنى الرئيسي، ومباني الخدمات الملحقة ثم تفقد رئيس مجلس الإدارة ومرافقوه الأعمال بالمبنى.

ويقام المجلس على مساحة 225 ألف متر مسطح، ويتكون من مبنى رئيسي بإجمالي مسطح 112 ألف متر مربع، وهو عبارة عن بدروم وأرضي و8 أدوار متكررة، و2 قبة قطر 50 مترًا.

ويضم المشروع قاعة رئيسية سعة 1000 عضو ومكاتب إدارية، كما يضم عددًا من المباني الخدمية تشمل المركز الطبي والمبنى الأمني ومبنى محطة الكهرباء ومبنى الكهروميكانيك ومحطة الإطفاء وجراجات للسيارات تسع 675 سيارة، إلى جانب أعمال الأسوار والطرق الداخلية والمساحات الخضراء.

مجلس النواب العاصمة الإدارية الجديدة شركة المقاولون العرب

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