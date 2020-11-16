"حلوان والمعادي والسيدة زينب".. قطع التيار الكهرباء عن 8 مناطق بالقاهرة غدًا

(مصراوي):

أعلنت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، تنفيذ خطة الصيانة المبرمجة لغرف المحولات وخطوط الشبكات بمحافظة القاهرة.

وأضافت الشركة، أن ذلك سيؤدي لقطع التيار الكهربائي، غدًا الثلاثاء، عن عدد من الشوارع بتلك المناطق لمدة لا تزيد عن 3 ساعات على الأكثر تبدأ من التاسعة صباحًا، وحتى الساعة الواحدة ظهرًا.

1- غرب القاهرة:

- الخط الاحتياطي لمراقبة السبتية وورش المحولات

- جزء من شارع السبتية والعنابر

- شارع ربع الرز وسوق العصر والأمير عز الدين

- كلية الاقتصاد المنزلي

2- شبكات السيدة زينب:

- كورنيش النيل - الكنيسه الإنجيلية

- حارة حسب الله-سكة حديد غرب-

- شارع حسن الأنور-سيدي مالك

3- شبكات القلعة:

- منطقة الدرب الأحمر

- شارع باب الوزير

- مخبز الغندور

- شارع سكة راتب

- المدرسة المحمدية الحلمية

4- شبكات المقطم:

- منطقة الهضبة الوسطى

- الحي الأول

- تمام محطة المستثمرين

5- شبكات البساتين ودار السلام:

- لوحة جهد منخفض بمنطقة دار السلام

- شارع الصفا

- شارع فرج يوسف

- شارع محمد جلال

- شارع جلال أبو جبل

6- شبكات المعادي:

- شارع تونس شارع المعسكر شارع الجزائر الشطر السادس المعادى الجديدة

- ش 279 المعادي

7- شبكات حلوان:

- شارع الشهيد وشارع ترعة الخشاب وشارع الإيمان وشارع الحمد البساتين

- شارع النجوم وسور الجيش وشارع أبو بكر الصديق وشارع المصطفى الإخلاص مدينة ركن حلوان الجديدة

8- شبكات 15 مايو:

- امتداد 15 مايو المجاورة (12) والمجاورة (11)