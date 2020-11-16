محافظ الجيزة: ضخ مليار جنيه لرفع كفاءة الطرق والمحاور

(مصراوي):



أكد محافظ الجيزة أحمد راشد، أنه تم ضخ أكثر من مليار جنيه حتى الآن لرفع كفاءة عدد من المحاور المرورية بالمحافظة وشملت محور المريوطية والمنصورية ومحمد أنور السادات (ترسا)، مشددًا على أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار تنفيذ خطه الدولة نحو القضاء على العشوائيات وتطوير المناطق غير المخططة وتحسين الرؤية البصرية للطرق والمحاور.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ الجيزة، اليوم الاثنين، بأعضاء مجلس الشيوخ 2020 المنتخبين عن المحافظة في لقاءهم الأول بالقيادات التنفيذية لتنسيق أطر التعاون خلال المرحلة المقبلة بما يعود بالنفع على المواطنين.

وقدم محافظ الجيزة التهنئة لأعضاء مجلس الشيوخ الجدد، متمنياً لهم التوفيق في خدمة قضايا التنمية على أرض المحافظة، مشيرًا إلى أهمية توحيد جهود الجهازين التنفيذي والشعبي بوصفهما يمثلان جناحي التنمية بالمحافظة.

واستعرض المحافظ، خلال اللقاء، عدداً من الملفات المهمة بالقطاعات الحيوية كالصحة، والطرق والتعليم والنظافة، كما تم مناقشة ملف تقنين أراضي أملاك الدولة وإزالة المخالفات وملف التصالح في مخالفات البناء، مشددا على دور أٔعضاء مجلس الشيوخ في تحفيز المواطنين على التقدم لإنهاء إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع تجنباً للوقوع تحت طائلة القانون.

وقال راشد إن المحافظة حققت ارتفاعاً في عدد طلبات التصالح التي تم تلقيها من المواطنين والتي بلغت 155 ألف طلب وتحصيل مليار و250 ألف جنيه حتى الآن، مضيفا أنه جاري وضع الاشتراطات البنائية الجديدة بالتنسيق مع عدد من الجهات لتنظيم العمران خلال المرحلة المقبلة.

وتطرق المحافظ إلى عدد من الرؤى التي تم تنفيذها على مدار عامين والتي شملت ضخ 12 مليار جنيه بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وتوصيل خدمات الصرف الصحي إلى 30 بالمائة من القرى المحرومة بالمراكز والمدن، بجانب دعم المنظومة التعليمية بالمحافظة بأكثر من ألفي فصل دراسي جديد لتفتيت الكثافات الطلابية بالمدارس.

ونوه إلى أنه يجري إعادة تأهيل الصروح الطبية القديمة لتقديم خدمات طبية أفضل للمواطنين وذلك لحين انضمام المحافظة لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وفي نهاية اللقاء، أثنى نواب مجلس الشيوخ على مبادرة المحافظة بالالتقاء بهم، مشيدين بعدد من القرارات التي اتخذتها المحافظة لخدمة المواطنين.

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