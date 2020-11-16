مسئولة بـ"الصحة العالمية" تعلق على "إغلاق" المدارس المصرية.. و5 نصائح لوقاية الطلاب
(مصراوي):
قالت المستشارة الإقليمية لمكافحة العدوى بمنظمة الصحة العالمية، الدكتورة مها طلعت، إن نتائج لقاحات كورونا مبشرة.
وأضافت طلعت في مداخلة عبر skype لبرنامج "على مسؤوليتي"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الاثنين، أنه من المتوقع ارتفاع حالات كورونا في مصر مثلما حدث في أكثر دول الإقليم، مشددة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.
وأشادت المسؤولة في الصحة العالمية بالإجراءات التي تتخذها مصر للسيطرة على الانتقال في المدارس والجامعات في ظل انتشار كورونا، قائلة: "لم نسمع عن أي تفشيات استوجبت إغلاق المدارس والجامعات، لكن يجب وضع احتمال زيادة الحالات في الحسبان".
وأوصت بضرورة التهوية الجيدة وتقليل التزاحم في الفصول والجامعات، مع ارتداء الكمامة بطريقة صحيحة، والتباعد البدني، وغسيل الأيدي جيدًا.
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