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الأزهر يطالب المجتمع الدولي بموقف حاسم لوقف الاستيطان الصهيوني على أرض فلسطين

09:35 م الإثنين 16 نوفمبر 2020
الأزهر يطالب المجتمع الدولي بموقف حاسم لوقف الاستيطان الصهيوني على أرض فلسطين

الاستيطان الصهيوني

كتب- محمود مصطفى:

استنكر الأزهر الشريف بشدة قرار الكيان الصهيوني الغاصب طرح عطاءات لإنشاء 1257 ‏وحدة ‏استيطانية جديدة قرب مدينة القدس، بهدف تغيير الواقع السكاني والعبث بالهوية ‏الفلسطينية الأصلية.‏

ويؤكد الأزهر رفضه القاطع وإدانته لهذه القرارات الباطلة التي تشكل انتهاكًا واختراقًا صارخًا لقرارات ‏الشرعية ‏الدولية، ما يوجب على المجتمع الدولي وهيئاته القيام بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، ‏وموقف حاسم لوقف تلك ‏الإجراءات الجائرة التي تضرب بالقرارات الدولية عرض الحائط، وتسعى لتغيير الهوية الديموجرافية على الأراضي الفلسطينية واستكمال مسلسل اغتصاب أرض دولة فلسطين الشقيقة.

ويشدد الأزهر الشريف على دعمه الكامل للشعب الفلسطيني المظلوم ونضاله من أجل تحرير ‏أرضه ‏المحتلة ومقدساتنا المعتدى عليها، مطالبًا المجتمع الدولي بمساندة الشعب الفلسطيني في مواجهة ‏هذه القرارات الظالمة، ووقفة حاسمة للتصدي لهذا الإرهاب الصهيوني، مشيدًا بصمود ‏الفلسطينيين وعزيمتهم على عدم التفريط في حقهم وأرضهم.‏

الاستيطان الصهيوني فلسطين الأزهر الشريف

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