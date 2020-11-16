رئيس الوفد: نمارس المعارضة بمفهومها الوطني

(مصراوي):

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، والوكيل الأول لمجلس الشيوخ، إن "الوفد" يمارس المعارضة بمفهومها الوطني الصحيح، وينأى بنفسه عن تصيد الأخطاء.

جاء ذلك خلال احتفالية عيد الجهاد الوطني المقامة في نادي الزراعيين بطنطا في محافظة الغربية، اليوم الاثنين، بحضور عدد من قيادات الوفد.

وأوضح أبو شقة أن المعارضة الوطنية تعتمد على جناحيها الأول يتسم بأدب الحديث والعرض والثاني هو تقديم حلول، والمعارضة البناء هو وضع نفسك مكان المسئول وتقديم الحلول، ولو وقفت المعارضة على عرض المشكلة دون حلول فهي معارضة تصيد أخطاء.

ولفت أبو شقة إلى أن إرادة المصريين هي التي تنتصر دائمًا وعندما شاهدنا خروج 33 مليون مصري في ثورة 30 يونيو، لم يحدث جريمة واحدة في هذا اليوم والجميع خرج من أجل الدفاع عن الوطن وهذه مصر.