رئيس الجهاز: جار الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع بالحي الثاني في أسيوط الجديدة

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(مصراوي):



صرحت المهندسة جيهان عمار، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، بأنه جارٍ الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع العام بمنطقة الحي الثاني، وتشمل منطقتي رجال الأعمال والفيلات بالمدينة.

وأشارت عمار، إلى أن أعمال تنسيق الموقع العام، شملت المسطحات الخضراء والأشجار، ورصف الطرق ورفع كفاءة أرصفة المشاة، وعمل البردورات والمتنزهات العامة والمجانية لسكان المدينة.

وأكدت رئيس جهاز "أسيوط الجديدة" سرعة الانتهاء من الأعمال في التوقيتات المقررة وبكفاءة وجودة عالية في التنفيذ.