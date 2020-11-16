"3 متاحف ومسرح يسع لـ20 ألف فرد".. 10 معلومات عن مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية (صور)

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(مصراوي):

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم الاثنين، عددًا من المواقع الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تضمنت مدينة الفنون والثقافة، ودار الأوبرا الجديدة بالمدينة، والتي تعتبر أكبر مدينة فنية وثقافية بالشرق الأوسط.

في التقرير التالي، يرصد "مصراوي" 10 معلومات عن المدينة الأكبر في الشرق الأوسط..

1- أكبر مدينة فنية وثقافية في الشرق الأوسط.

2- منشأة وفق أعلى المواصفات العالمية وأرقى التصميمات المعمارية.

3- مساحتها حوالي 127 فدانًا.



4- تضم مجموعة متكاملة من المسارح وقاعات العرض وصالات السينما والأوركسترا الموسيقية وبيت العود ومكتبات.

5- تضم متحف العاصمة ومتحف الفن وآخر للشمع.

6- تضم معارض فنية لكافة أنواع الفنون التقليدية والمعاصرة من الرسم والنحت والمشغولات اليدوية.

7- تتضمن المدينة الغابة الشجرية.

8- تضم مسرح مفتوح يسع لحوالي 20 ألف متفرج ومسجد يسع لقرابة 600 مصلٍ.

9- تضم دار أوبرا من المنتظر أن تكون الأكبر في الشرق الأوسط.

10- دار الأوبرا الجديدة تضم قاعة رئيسية تسع ما يقرب من 2200 فرد ومسرحين للموسيقى والدراما، ومركز للإبداع الفني.