انطلاق حفل عيد الجهاد في محافظة الغربية

(مصراوي):



انطلقت ليلة الاثنين، احتفالية عيد الجهاد الوطني المقامة في نادي الزراعيين بطنطا في محافظة الغربية، بالسلام الوطني وتلاوة آيات الذكر الحكيم، في حضور المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد.

وحضر الحفل النائب فؤاد بدراوي، السكرتير العام لحزب الوفد، والكاتب الصحفي عبدالعزيز النحاس، نائب رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، واللواء سفير نور، مساعد رئيس الحزب، وعضو الهيئة العليا للحزب.

ونظم الحفل اللجنة العامة لحزب الوفد في الغربية، برئاسة المستشار عادل بكار، والدكتور محمد خليفة، سكرتير عام اللجنة، وتحت رعاية مصطفى شحاتة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد.

ويحتفل حزب الوفد في يوم 13 نوفمبر من كل عام بذكرى عيد الجهاد الوطني، حيث ذهب سعد باشا زغلول ورفاقه إلى المندوب السامي البريطاني عام 1918 لطلب السماح لهم بالسفر لعرض القضية المصرية والمطالبة بالاستقلال الوطني، وجلاء الاحتلال الإنجليزي عن الوطن.​