القوات البحرية تشارك في التدريب "المصري - الروسي" (جسر الصداقة– 3)

كتب- محمد سامي:



في إطار خطة التدريبات المشتركة مع الدول الصديقة والشقيقة، غادرت قاعدة الإسكندرية البحرية، عدد من القطع البحرية للمشاركة في تنفيذ التدريب البحري المصري الروسي المشترك (جسر الصداقة– 3) الذي ينفذ لأول مرة في البحر الأسود بين القوات البحرية، لكلا البلدين لتعزيز آفاق التعاون العسكري، ودعم جهود الأمن والاستقرار في المنطقة.

ونفذت القطع البحرية المصرية تشكيلات إبحار أثناء رحلتها بمسرح عمليات البحر المتوسط، كما عبرت مضيق الدردنيل والبوسفور استعدادًا لتنفيذ التدريب المشترك مع البحرية الروسية.

ويمثل التدريب البحري المشترك "جسر الصداقة- 3" أحد أهم التدريبات المشتركة بين مصر وروسيا، لنقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

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