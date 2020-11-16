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رئيس مجلس الشيوخ يلتقي رئيس منظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية

04:34 م الإثنين 16 نوفمبر 2020
رئيس مجلس الشيوخ يلتقي رئيس منظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية

المستشار عبدالوهاب عبدالرازق

كتب- مصراوي:

التقى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الدكتور حلمي الحديدي رئيس منظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية، ووزير الصحة السابق.

وسلم الدكتور حلمي الحديدي، درع اللجنة المصرية للتضامن لرئيس الشيوخ، موضحا أنه كان عضوا سابقا بمجلس الشورى.

ورد رئيس مجلس الشيوخ، قائلا: "يشرفنا و يسعدنا زيارة هذه القيمة والقامة".

وقال الدكتور حلمي الحديدي: "زيارة مجلس الشيوخ شرف فهو مجلس الحكمة ويرأسه حكيم"

عبدالوهاب عبدالرازق مجلس الشيوخ منظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية حلمي الحديدي

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