الهضيبي يقدم اقتراحا برغبة للحفاظ على منزل مصطفى النحاس وتحويله لقصر ثقافة
تقدم الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب الوفد، بطلب اقتراح برغبة عامة إلى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، لتوجيهه إلى رئيس الوزراء ووزير الأوقاف ومحافظ الغربية بشأن منزل مصطفى النحاس باشا.
وأكد الهضيبي، في بيان، اليوم، أن ذلك الاقتراح برغبة، يأتي استنادا لنص المادة 133 من اللائحة الداخلية للمجلس.
وقال عضو مجلس الشيوخ، في اقتراحه: أهالي مدينة سمنود بمحافظة الغربية يرغبون في الحفاظ على منزل صاحب المقام الرفيع مصطفى باشا النحاس، رئيس وزراء مصر السابق بميدان سمنود وذلك من الإهمال والتخريب.
وأضاف الدكتور ياسر الهضيبي، في مقترحه لرئيس المجلس: أهالي المدينة يرجون تحويله إلى قصر ثقافة وتطوير ميدان النحاس باشا، حيث إن مدينة سمنود لا يوجد بها قصرا للثقافة، وحيث إن مسار القصر يقع في مسار العائلة المقدسة، المؤدي لكنيسة السيدة العذراء والشهيد أبانوب.
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