"الزراعة" تنظم ورشة عمل حول زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المصرية

كتب- أحمد مسعد:



نظمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، ورشة عمل تدريبية بعنوان "زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المصرية"، لمدة يومين، تحت رعاية وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، بالتعاون مع المركز الإقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية في الشرق الأدنى "CARDNE"، بقاعة الاجتماعات بمركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة.



حضر فعاليات الافتتاح رئيس مركز البحوث الزراعية الدكتور محمد سليمان، ووكيل المركز لشؤون الإرشاد والتدريب الدكتور عادل عبدالعظيم، ورئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء الدكتور حسين منصور ، والمدير التنفيذي للمركز الإقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية في الشرق الأدنى الدكتور غالب تفاحة، والذي ألقى كلمته عبر تقنية الفيديو كونفرانس.



وأكد رئيس قطاع الإرشاد الزراعي الدكتور علاء عزوز أهمية هذه الورشة لتناولها عددا من الموضوعات على رأسها: أهمية الالتزام بشروط سلامة الغذاء باعتبارها ركيزة زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، فضلا عن معايير التنافسية واستراتيجية دخول الأسواق، ودور الحجر الزراعي ودعم زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية.



وأوضح أنه سيتم أيضا استعراض الإجراءات التي اتخذها مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس لزيادة القدرة التنافسية، فضلا عن سبل زيادة القدرة التنافسية للنباتات الطبية والعطرية، بجانب عرض نموذج سلسلة قيمة الفراولة في القليوبية، والذي يجمع بين آليات الإرشاد الرقمي والتسويق.



وقال رئيس قطاع الإرشاد الزراعي إنه سيتم استعراض دور المجلس التصديري للحاصلات الزراعية للعمل على تنمية الصادرات الزراعية، فضلا عن سبل زيادة القدرة التنافسية للتمور المصرية، وكذلك التوقعات المستقبلية للصادرات الزراعية المصرية، والصناعات الغذائية، فضلا عن تأثير التغيرات المناخية على الصادرات الزراعية المصرية، ودور المعمل المركزي في متبقيات المبيدات والمخاطر في الأغذية.

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