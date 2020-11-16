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أونلاين.. الإسكان تتيح استبدال 186 شقة بالعاصمة الإدارية والعلمين "شروط وأسعار"

03:24 م الإثنين 16 نوفمبر 2020
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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية عن إتاحة استبدال الوحدات السكنية بمدينة العلمين الجديدة ومدينة العاصمة الإدارية، حيث يكون الاستبدال بأسبقية الحجز online على الموقع الإلكتروني المخصص لذلك (https://www.hdb-reservation.com/).

تنتهي عملية التقديم للاستبدال يوم 19 نوفمبر الجاري، على أن تبدأ عملية الحجز من يوم 8 ديسمبر المقبل الساعة العاشر صباحا حتى 9 ديسمبر الساعة 11.59 مساء.

شروط الاستبدال
1- يقتصر الاستبدال على العملاء المخصص لهم وحدات بمشروع العلمين الجديدة وقاموا باستكمال مقدم الحجز والمصاريف المقرر ولم يقوموا بالتعاقد، وينطبق ذلك على مشروع العاصمة الإدارية.

2- يتم الاستبدال من الوحدات الوارد بياناتها تفصيلا بهذه الكراسة وبنفس الشروط والأسعار الواردة بالطرح الأخير.

3- يقر الراغب في الاستبدال بأنه قد اطلع على كافة الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات ووافق عليها.

4- يتم تحميل الإقرار الوارد بكراسة الشروط مرفقا به صورة الرقم القومي للعميل على موقع الحجز.

5- يعتبر قيام العميل بعملية الاستبدال تأكيد الحجز على الموقع، وبمثابة موافقة نهائية على التنازل عن التخصيص السابق بنفس المشروع.

الشروط المالية للاستبدال
أسعار الوحدات محددة للمتر المربع ببيان الوحدات بالجداول المرفقة شاملة نسب التميز لكل وحدة.

- يسدد مبلغ وقدرة 5000 جنيه مصاريف استبدال بالإضافة إلى 500 جنيه مصاريف إدارية.

أسعار الوحدات السكنية المتاحة للاستبدال
في العلمين الجديدة يوجد وحدتين فقط متاحين للاستبدال، بسعر 456 ألفا و950 جنيها، وتصل مساحة الوحدتين لـ 90 مترًا.

وفي العاصمة الإدارية يصل عدد الشقق المتاحة للاستبدال لـ 186 وحدة كاملة التشطيبات، بمساحات تتراوح بين 130 وحتى 173 مترا.

وسجل المتر 11 ألفا و250 جنيها، فيما سجلت الوحدة الـ 130 مترا مليون و535 ألف جنيه، والوحدة الـ 173 متر سجلت 2 مليون و24 ألف جنيه.


وجاءت كراسات الشروط على النحو التالي:​

العاصمة الإدارية مدينة العلمين وزارة الإسكان وحدات سكنية

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