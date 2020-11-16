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اتحاد المهن الطبية: دراسة لزيادة المعاشات إلى 1000 جنيه شهريا

02:58 م الإثنين 16 نوفمبر 2020
اتحاد المهن الطبية: دراسة لزيادة المعاشات إلى 1000 جنيه شهريا

اتحاد نقابات المهن الطبية

كتب- أحمد جمعة:

أعلن الدكتور حسين عبدالهادي، الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية، موافقة مجلس الاتحاد على إجراء دراسة اكتوارية لبحث زيادة المعاشات إلى 1000 جنيه شهريا، على أن تشمل الدراسة زيادة الإعانات والمعاشات.

وأشار عبدالهادي، في بيان، اليوم، إلى أنه سيتم عرض الدراسة على المجلس فور الانتهاء منها، موضحا أن قيمة معاشات دفعة نوفمبر بلغت 268 مليون جنيها، أي بإجمالي حوالي مليار جنيه سنويا.

وأوضح أن 65% من إيرادات الاتحاد من الدمغات الطبية، و33% من الاستثمارات المباشرة من خلال أسهم بشركات أو سندات، واستثمارات غير مباشرة من ودائع الاتحاد بالبنوك، و2% اشتراكات النقابات الأربعة أعضاء الاتحاد، لافتا إلى أن آخر سداد لنقابات "الأطباء البشريين، الأطباء البيطريين، الصيادلة" في عام 2015، ولنقابة أطباء الأسنان في عام 2017، وبلغت قيمة مديونيات النقابات الأربع من الاشتراكات للاتحاد حوالي 120 مليون جنيه.

وأضاف الأمين العام للاتحاد: تم وضع خُطة لزيادة الاستثمارات، وفتح مجالات استثمارية جديدة، إلى جانب الاستفادة من الودائع، لزيادة إيرادات الاتحاد لصالح زيادة المعاشات، وذلك لتخطي أخطاء الماضي الفردية التي تصدرت المشهد، نتيجة لتنفيذ مشروعات دون دراسات جدوى، مؤكدا أن زيادة الإيرادات لن تعتمد على زيادة الاشتراكات.

اتحاد المهن الطبية حسين عبدالهادي زيادة المعاشات

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