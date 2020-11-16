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"القابضة للمياه": افتتاح سيارة خدمة العملاء المتنقلة لتسهيل الخدمات للمواطنين

02:38 م الإثنين 16 نوفمبر 2020
"القابضة للمياه": افتتاح سيارة خدمة العملاء المتنقلة لتسهيل الخدمات للمواطنين

محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس شركة مياه الشرب

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، إنه تم افتتاح سيارة خدمة العملاء المتنقلة، لتقديم كافة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي التي يحتاجها العميل في مكانه، وتجوب السيارة مختلف مراكز المحافظة طبقا لخطة دورية موضوعة.

جاء ذلك وفقا لتوجيهات المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بضرورة تسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين في إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، أن سيارة خدمة العملاء المتنقلة تمثل في جزئها الداخلي مركز خدمة عملاء يضم مكتبين لموظفي خدمة العملاء، و2 حاسب آلي مزودين بأحدث البرامج والأنظمة اللازمة لاستقبال الشكاوى، كما ضمت السيارة المتنقلة 3 كراسي انتظار، وشاشة عرض داخلية، بالإضافة إلى صندوق استقبال الشكاوى والمقترحات، ولافتات توعوية.

وأضاف أن الجزء الخارجي للسيارة المتنقلة مجهز لتقديم الأنشطة التوعوية للجمهور حيث يحتوي على شرفة خارجية مزودة بشاشة عرض خارجية كبيرة لعرض الأفلام التوعوية التعليمية للجمهور، و2 حوض مياه لتدريب المواطنين على كيفية تركيب القطع الموفرة من أجل ترشيد استهلاك المياه، وتعليم الأطفال السلوكيات المثلى لغسل الأسنان والسلوكيات السليمة في التعامل مع المياه، فضلا عن 2 عداد (ميكانيكي، ومسبق الدفع) لشرح كيفية شحن العداد مسبق الدفع، فضلاً عن الملصقات التوعوية الموجودة على السيارة المتنقلة من الجانبين.

محمد صلاح الدين عبدالغفار سيارة خدمة العملاء شركة مياه الشرب

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