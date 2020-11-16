تناولوها مرتين أسبوعيا.. الصحة تكشف أهمية الأسماك
02:36 م الإثنين 16 نوفمبر 2020
كتب- أحمد جمعة:
قالت وزارة الصحة والسكان، إن الأسماك تحسن من أداء الذاكرة والقدرة المعرفية، لذلك يُنصح بتناولها مرتين في الأسبوع.
وأوضحت الوزارة في منشور توعوي اليوم الاثنين، أن الأسماك تحتوي على الأوميجا 3 التي تحسن من أداء الذاكرة والقدرة المعرفية.
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