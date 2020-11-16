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تناولوها مرتين أسبوعيا.. الصحة تكشف أهمية الأسماك

02:36 م الإثنين 16 نوفمبر 2020
تناولوها مرتين أسبوعيا.. الصحة تكشف أهمية الأسماك

تعبيرية

كتب- أحمد جمعة:

قالت وزارة الصحة والسكان، إن ‏الأسماك تحسن من أداء الذاكرة والقدرة المعرفية، لذلك يُنصح بتناولها مرتين في الأسبوع.

وأوضحت الوزارة في منشور توعوي اليوم الاثنين، أن الأسماك تحتوي على الأوميجا 3 التي تحسن من أداء الذاكرة والقدرة المعرفية.

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الأسماك تناول الأسماك أهمية اتناول الأسماك وزارة الصحة

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