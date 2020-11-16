في عيد سيامته الأسقفية.. أبرز المعلومات عن الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك

كتب- مصراوي:

احتفلت الكنيسة الكاثوليكية في مصر، أمس الأحد، بالسيامة الأسقفية لصاحب الغبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر.

الأنبا إبراهيم إسحق، من مواليد 19 أغسطس 1955، ولد في قرية "بني شقير" في محافظة أسيوط؛ حيث درس الفلسفة واللاهوت في معهد المعادي الخاص بالكنيسة الكاثوليكية.

تمت سيامة الأنبا إبراهيم إسحق كاهنًا في 7 فبراير 1980، وعُيِّن راعيًا لكنيسة الملاك ميخائيل في حدائق القبة والمليح، وسافر إلى روما لمواصلة دراساته في الجامعة البابوية الغريغورية، وحصل على درجة الدكتوراه في علم اللاهوت العقدي، من 1990 إلى 2001، كما عُيِّن مديرًا للكلية الإكليريكية حتى عام 2000.

سافر الأنبا إبراهيم إسحق إلى الخارج لمدة عام، ثم عاد بعدها لإدارة معهد التربية الدينية في السكاكيني، ومدرسًا في الإكليريكية وكلية العلوم اللاهوتية في السكاكيني. وشغل منصب رئيس معهد المعادي بالكنيسة الكاثوليكية، ثم عمل لفترة وجيزة ككاهن إبرشي لكاتدرائية البطريرك في القاهرة.

وعين الأنبا إبراهيم إسحق راعيًا لفترة وجيزة بكنيسة السيدة العذراء بمدينة نصر.

في 29 سبتمبر 2002، تمت سيامته مطرانًا لإبراشية المنيا، خلفًا لبطريرك الكاثوليك الكاردينال أنطونيوس نجيب، الذي كان مطرانًا لإبراشية المنيا في ذاك الوقت. وتمت الموافقة على تعيينه مطرانًا للإبراشية من قِبل البابا يوحنا بولس الثاني في 5 أكتوبر 2002، وسيّم أسقفًا في 15 نوفمبر 2002، وحصل على تكريس الأسقفية من أيدي الكاردينال ستيفان الثاني غطاس، ثم بطريرك الإسكندرية.

انتُخب الأنبا إبراهيم إسحق بطريركًا للأقباط الكاثوليك، من خلال آباء سينودس الكنيسة القبطية الكاثوليكية، الذي انعقد يوم 12 يناير 2013، وتم الاختيار في 15 يناير 2013، والإعلان الرسمي في 18 يناير 2013، بموافقة البابا بنديكتس السادس عشر بابا الفاتيكان، وتم تعيين الأنبا إبراهيم إسحق عضوًا في جماعة الكنائس الشرقية بعد موافقة بابا الفاتيكان.