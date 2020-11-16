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بمناسبة الجمعة البيضاء.. التموين تعلن أسبوع التخفيضات "تعرف على التفاصيل"

01:54 م الإثنين 16 نوفمبر 2020
بمناسبة الجمعة البيضاء.. التموين تعلن أسبوع التخفيضات "تعرف على التفاصيل"

الدكتور علي المصيلحي وزير التموين

كتب- محمد سامي:

قرر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، الموافقة على إجراء تخفيضات وذلك بمناسبة الجمعة البيضاء الموافق 27 نوفمبر 2020، وذلك خلال الفترة من 23 نوفمبر 2020 حتى 30 نوفمبر 2020 وذلك لمن يرغب من الشركات والمحال التجارية.

ونص القرار على أن يتم منح الموافقة اللازمة لإجراء التخفيضات من خلال مديريات التموين والتجارة الداخلية في كافة المحافظات ولمن يرغب من الشركات والمحلات.

وقالت الوزارة في بيان رسمي لها، إن ذلك يأتي في إطار خطة الوزارة لتفعيل وتنشيط حركة التجارة الداخلية بالأسواق بكافة محافظات الجمهورية، من خلال فعاليات غير تقليدية ودعم ومساندة المواطن من خلال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وباعتبار أن القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية.

علي المصيلحي وزير التموين أسبوع التخفيضات الجمعة البيضاء

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