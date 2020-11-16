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بيان رسمي.. تحذير جديد من القوى العاملة بشأن منحة الـ 500 جنيه

01:49 م الإثنين 16 نوفمبر 2020
بيان رسمي.. تحذير جديد من القوى العاملة بشأن منحة الـ 500 جنيه

محمد سعفان وزير القوى العاملة

كتب- يوسف عفيفي:

أصدرت وزارة القوى العاملة، بيانا، حذرت فيه من بعض أساليب النصب التي يدبرها بعض الأشخاص بخصوص صرف منحة العمالة غير المنتظمة بقيمة 500 جنيه، فضلاً عن الأخبار المغلوطة على الصفحات الوهمية والمزيفة بمواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت الوزارة، في بيانها اليوم، عن تلقيها شكوى عبر بوابة الشكاوى الحكومية من أحد المواطنين يعرض من خلالها تعرضه للنصب من أحد الأشخاص قام بالاتصال به هاتفيا مدعيا أنه من وزارة القوى العاملة على -خلاف الحقيقة - وطلب منه تحويل رصيد على أرقام هاتف مختلفة بمبلغ 3340 جنيها لاستكمال عملية الصرف له وتسليمه المبالغ التي لم يقم بصرفها من المنحة.

وتهيب الوزارة بالمواطنين عدم الانسياق وراء أي من هذه الادعاءات وأساليب النصب، وأي بيانات تنشر على الصفحات الوهمية والتي تقوم بنشر بعض البيانات والأخبار المغلوطة والتي لا تمس الحقيقة بصلة، مشيرةً إلى أن الوزارة تنشر بياناتها الرسمية من خلال موقع الوزارة الرسمي www.manpower.gov.eg، وصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي " facebook" تحت اسم "وزارة القوى العاملة المصرية " وتحمل شارة التحقق الزرقاء كصفحة رسمية معتمدة.

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وزارة القوى العاملة منحة الـ 500 جنيه صرف منحة الـ 500 جنيه

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