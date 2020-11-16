غدا.. مصر للطيران تسير 43 رحلة دولية تقل 3800 راكب

كتب- محمد عبيد:

تسير شركة مصر للطيران، غدا الثلاثاء، رحلاتها إلى 43 وجهة دولية تنقل على متنهم ما يقرب من 3800 راكب وذلك بعد عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر بشركة مصر للطيران، إن الشركة ستسير رحلاتها غدا بمعدل رحلة واحدة إلى كل من (دبي، أبوظبي، اسطنبول، الشارقة، الخرطوم، بيروت، الرياض، بغداد، لاجوس، ندچمينا، تونس، ابوچا، لندن، الدمام، دوالا، باريس، موسكو، أثينا، ڤيينا، دار السلام، البحرين، جدة، المدينة المنورة، نيروبي، أديس أبابا، إربيل)، و7 رحلات داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان)، و4 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 3800 راكب.

من جانبها تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس ، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.​