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انخفاض الحرارة واستمرار الأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأيام المقبلة

11:21 ص الإثنين 16 نوفمبر 2020
انخفاض الحرارة واستمرار الأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأيام المقبلة

أمطار

كتب- محمد عبدالناصر:

قال خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس ستشهد استقرارًا إلى حد كبير بداية من اليوم الإثنين حتى نهاية الأسبوع؛ حيث تتمثل مظاهر التحسن في ظهور الشبورة المائية صباحًا وقلة كثافة الأمطار عن الأيام السابقة، لتصبح خفيفة إلى متوسطة.

وأشار الخبراء إلى استمرار تأثر البلاد بهواء شمالي غربي بارد ورطب يعمل على تكون السحب المنخفضة على السواحل الشمالية ومناطق من الدلتا، يصاحبها سقوط الأمطار، كما يسود طقس لطيف نهارًا بارد ليلًا على الأنحاء الشمالية كافة.

وتابع الخبراء: "أبرز المناطق المتوقع أن تشهد أمطارًا خفيفة إلى متوسطة هي السواحل الشمالية (الإسكندرية، مطروح، رشيد، بلطيم، بورسعيد، العريش، رفح)، وبعض المناطق من شمال الوجه البحري؛ خصوصًا كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية.

وأوضح الخبراء أن حالة الجو خلال الأيام المقبلة تشهد انخفاضًا في درجات الحرارة في الساعات الأولى من الصباح والساعات المتأخرة من الليل؛ حيث تسجل القاهرة 23- 16، والسواحل الشمالية 22- 17، وجنوب سيناء 27- 20، وشمال الصعيد 24- 15، وجنوب الصعيد 27- 16.

أمطار الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس الشبورة المائية سقوط الأمطار الطقس السيئ

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