ثمانية علماء من جامعة حلوان فى قائمة جامعة ستانفورد لأفضل علماء العالم

كتب- مصراوي:

أعلن الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، عن إدراج ثمانية علماء من الجامعة في قائمة جامعة ستانفورد الأمريكية لأفضل علماء العالم.

وقدم رئيس جامعة حلوان التهنئة لعلماء الجامعة مثمنًا الدور الذي يبذلونه في النهوض بالبحث العلمي، وإسهاماتهم العلمية والبحثية في إثراء الحركة العلمية داخل الجامعة وخارجها، والعمل على تطوير جودة الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا من حيث الكم والكيف مما يسهم في ارتقاء جامعة حلوان فى التصنيفات الدولية.

وأوضح الدكتور محمد القصاص مدير وحدة التصنيف الدولي ومستشار البحث العلمي، أن جامعة ستانفورد الأمريكية أصدرت مؤخرًا قائمة بأسماء "أعلى 2% من علماء العالم" و احتوت القائمة على 396 عالما مصريًا من مختلف الجامعات والمراكز البحثية من بينهم ثمانية علماء من جامعة حلوان في سبعة مجالات وهي الطاقة، والسموم، والطفيليات، والبوليميرات، والمواد، و التعدين، والكيمياء العضوية.

وتم الاختيار وفقًا لمعيار الأكثر حصولاً على استشهادات مرجعية في مختلف فروع المعرفة وعددهم حوالي 160 ألف عالم من 149 دولة وذلك اعتماداً على قاعدة بيانات Scopus في 22 تخصصا علميا و176 تخصصا فرعيا للباحثين الذين نشروا ما لا يقل عن 5 أوراق بحثية، واعتمدت القائمة على حساب معدلات الاستشهادات المرجعية ومؤشر هيرش والذي يعد أحد مؤشرات قياس الإنتاجية العلمية للباحثين.​