أكثر الكلمات إنتشاراً

مصر وتوجو الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة البحث عن أكثم

التقديم بدأ اليوم.. كراسة شروط حجز شقق مطار إمبابة.. و50 ألف جنيه مقدم

08:15 ص الإثنين 16 نوفمبر 2020
التقديم بدأ اليوم.. كراسة شروط حجز شقق مطار إمبابة.. و50 ألف جنيه مقدم

أرشيفية

كتب- محمد عبدالناصر:

تبدأ وزارة الإسكان مُمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، طرح 820 وحدة سكنية كاملة التشطيب، كمرحلة أولى، بمساحات تتراوح بين 83 و100 م2 بمنطقة أرض مطار إمبابة، اليوم الاثنين.

وبصل مقدم الحجز لـ50 ألف جنيه، مع نظم سداد ميسرة، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني (online).

ويبدأ سداد جدية الحجز اليوم الاثنين 20 نوفمبر حتى 3 ديسمبر، بفروع بنك التعمير والإسكان، على أن يبدأ الحجز الإلكتروني من يوم 13 حتى 16 ديسمبر المقبل بأسبقية التخصيص أونلاين.

وسجل سعر المتر 4940 جنيها، حيث وصل سعر الوحدة 87 مترا لـ429 ألفا، والوحدة 90 مترا سجلت 444 ألف جنيه.

وجاءت كراسة الشروط على النحو التالي:

وزارة الإسكان هيئة المجتمعات العمرانية وحدات سكنية مطار إمبابة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 110767

    عدد المصابين

  • 101046

    عدد المتعافين

  • 6453

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 54780650

    عدد المصابين

  • 38110316

    عدد المتعافين

  • 1323841

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:​وزير التعليم يكشف حقيقة إلغاء أسئلة القصة بامتحانات الثانوية

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا