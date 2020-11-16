أسعار وشروط ومواعيد.. كيف تستبدل شقتك بمشروع "جنة" في 8 مدن جديدة؟

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، إتاحة استبدال الوحدات السكنية بمشروع جنة.

الوحدات المتاحة للاستبدال تبلغ 961 وحدة سكنية، في 8 مدن جديدة، هي 6 أكتوبر ـ الشروق ـ الشيخ زايد ـ القاهرة الجديدة-

المنصورة الجديدة ـ المنيا الجديدة ـ دمياط الجديدة- ملوي الجديدة، حيث يكون الاستبدال بأسبقية الحجز online على الموقع الإكتروني المخصص لذلك ( https://www.hdb-reservation. com/ ).

وتبدأ عملية التقديم للاستبدال من اليوم 15 وحتى 19 نوفمبر الجاري، على أن تبدأ عملية الاستبدال من يوم 8 ديسمبر المقبل الساعة العاشر صباحًا حتى 9 ديسمبر الساعة 11.59 مساء.

شروط الاستبدال:

1- يقتصر الاستبدال على العملاء المخصص لهم وحدات مشروع دار مصر وقاموا باستكمال مقدم الحجز والمصاريف المقرر ولم يقوموا بالتعاقد.

2- يتم الاستبدال من الوحدات الوارد بيناتها تفصيلا بهذه الكراسة وبنفس الشروط والأسعار الواردة بالطرح الأخير.

3- يقر الراغب في الاستبدال بأنه قد اطلع على كافة الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات ووافق عليها.

4- يتم تحميل الإقرار الوارد بكراسة الشروط مرفقا به صورة الرقم القومي للعميل على موقع الحجز؟

5- يعتبر قيام العميل بعملية الاستبدال تأكيد الحجز على الموقع، وبمثابة موافقة نهائية على التنازل عن التخصيص السابق بنفس المشروع.

الشروط المالية للاستبدال:

- أسعار الوحدات محددة للمتر المربع ببيان الوحدات بالجداول المرفقة شاملة نسب التميز لكل وحدة.

- يسدد مبلغ وقدرة 5000 جنيه مصاريف استبدال بالإضافة إلى 500 جنيه مصاريف إدارية.

أسعار الوحدات السكنية المتاحة للاستبدال:

وبلغ سعر المتر في مدينة 6 أكتوبر 9470 ووصلت الوحدة الـ150 مترا مليون و448 ألف، وفي مدينة الشروق سجل المتر 8150، والوحدة الـ150 متر مليون و234 ألف، وفي مدينة الشيخ زايد سجل المتر 11925 جنيه، والوحدة الـ150 مترا سجلت مليون و860 ألف، وفي مدينة المنصورة سجل المتر 8860 جنيه، والوحدة الـ150 مترا مليون و382 ألف جنيه.

كما سجل المتر في مدينة المنيا الجديدة 5650 جنيه، والوحدة الـ150 مترا وصلت لـ864 ألف، وفي مدينة دمياط الجديدة سجل المتر 9080 جنيه والوحدة الـ150 مترا بمليون و416 ألف.

وجاءت كراسة الشروط على النحو التالي:

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