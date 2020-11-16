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​​محافظ القاهرة يشهد أعمال إزالة عزبة الصفيح في روض الفرج

05:00 ص الإثنين 16 نوفمبر 2020
​​محافظ القاهرة يشهد أعمال إزالة عزبة الصفيح في روض الفرج

خالد عبدالعال محافظ القاهرة

يشهد خالد عبدالعال محافظ القاهرة، اليوم الاثنين، أعمال الإزالة الجارية بمنطقة عزبة الصفيح العشوائية بحي روض الفرج، ونقل سكانها لمساكن آمنة، يأتي ذلك إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتوفير حياة كريمة لسكان المناطق العشوائية.

وتابع الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقه الشمالية، أنه اليوم يشهد استكمال أعمال الإزالة وتسكين الأسر ونقلهم لمساكن المحروسة.

يذكر أن منطقة عزبة الصفيح قبل عامين كانت تعد من أقدم المناطق العشوائية بالقاهرة، ومنازلها تشكل خطورة داهمة على أرواح السكان، وخصصت محافظة القاهرة مكتبًا ميدانيًا في المنطقة لحصر السكان وإنهاء الإجراءات الإدارية والقانونية للسكان الذين سيتم نقلهم إلى مشروع المحروسة.

أعمال إزالة عزبة الصفيح روض الفرج محافظة القاهرة

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