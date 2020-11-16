​بدء العمل بعد شهر ونصف.. رئيس هيئة الثروة السمكية يكشف خريطة تطوير بحيرة البردويل

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور صلاح مصلحي رئيس هيئه الثروة السمكية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة المصرية حريصة علي مضاعفة البروتبن الحيواني مايقرب من 2 مليون طن، مشيرًا إلى أن خطة تطوير البحيرات كمصدر طبيعي بجانب زيادة الاستثمار في الاستزارع السمكي، تهدف إلى الوصول لـ3 ملايين طن سنويًا خلال الـ5 سنوات المقبلة.

وأضاف مصلحي لـ"مصراوي"، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتمع بالسيد القصير وزير الزراعة، لوضع خطة تطوير لبحيرة البردويل، للبدء في أعمال التطوير خلال شهر ونصف من الآن، عقب الانتهاء من تشكيل لجنة حكومية مكونة من الزراعة والهيئة الهندسية والجهة الأجنبية، تحت إشراف مجلس الوزراء، لافتًا إلى أن المكان لديه طبيعة أمنية خاصة.

وأوضح رئيس هيئة الثروة السمكية، أن خطة تطوير البحيرة تتمثل في تنفيذ أعمال تطهير البواغيز والمراسي، وتوسيع القنوات الشعاعية، مؤكدًا أن البحيرة تتمتع بنظام بيئي مميز ووفير؛ ما يحقق عائدًا اقتصاديًا للدولة والصيادين.

وتابع: "البحيرة يعيش عليها ما يقرب من 4 آلاف صياد بإجمالي 1228 مركبًا"، موضحًا أن استئناف الأعمال بالبحيرة يبدأ بوقف الصيد الجائر للزريعة، وسحب الشباك المخالفة وحث الصيادين على الالتزام بطرق الصيد الصحيحة.

ولفت إلى أن مصر تحتل المركز السادس عالميًا في إنتاج الأسماك، والثاني عالميًا في إنتاج سمكة البلطي بالتنافس مع دولة أندونيسيا، مضيفًا: "البحر المتوسط ينتج 2%، والبحر الأحمر 2%، ونهر النيل 4% و2%من البحيرات الرئيسية مثل قارون، و 10% من البحيرات الشمالية وبحيرة السد العالي، والباقي من إنتاج من الاستزراع السمكي".